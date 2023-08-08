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У Москві безпілотники біля Кремля викликали паніку у силовиків: у мережі розкрили деталі

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Москва, Вівторок 08 серпня 2023 18:32
У Москві безпілотники біля Кремля викликали паніку у силовиків: у мережі розкрили деталі Фото: у Москві безпілотники біля Кремля викликали паніку у силовиків (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Москві неподалік Кремля почали помічати безпілотники. Це викликало паніку у російської поліції та спецслужб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

У мережі наголошують, що вчора, 7 серпня, вдень на вулиці жителі Москви почали помічати неподалік Кремля дрони, а також невідомих людей на дахах.

За непідтвердженою інформацією, коли безпілотниками почали цікавитись силовики, то з'ясувалося, що вони нібито належать Федеральній службі охорони.

"На місце терміново почала з'їжджати поліція, спецслужби. З'ясувалося, що на дахах знаходяться співробітники ФСО, які, як вони заявили, проводять навчання. За основною версією, ФСО тепер стежитиме за президентським кортежем з повітря", - сказано в повідомленні Telegram-каналу.

Атака безпілотників на Кремль

Нагадаємо, 3 травня по Кремлю вдарили невідомими безпілотниками. Це викликало сильну паніку у росіян. Вони почали звинувачувати Україну.

У свою чергу представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов зазначав, що такий інцидент свідчить про внутрішньоросійське протистояння.

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