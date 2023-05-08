Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР

Атака безпілотників на Кремль свідчить про внутрішньоросійське протистояння. Версій може бути декілька - від активності місцевих сил спротиву до розборок між вежами Кремля.

"Є офіційна позиція України, офіційних посадових осіб: ні, не причетні і в цьому немає потреби. Тому що заходи українських Сил безпеки та оборони спрямовані на деокупацію, визволення українських територій і на знешкодження військових об'єктів супротивника", - сказав він.

За його словами, подібна операція потребувала б серйозного планування і використання серйозних ресурсів, тому витрачати сили, "щоби провести якусь серйозну інформаційно-пропагандистську акцію, бо нічим більшим воно не є - напевно, це було б дивним".

"Точно цю подію не можна трактувати як замах на Путіна, як це подала російська пропаганда дуже швидко і дуже оперативно", - додав Юсов.

Представник розвідки зазначив, що це могли бути різні сценарії - від активності місцевих сил спротиву до розборок між вежами Кремля.

"Тому що в будь-якому випадку, якщо це трактувати як внутрішньоросійське протистояння (а таким воно і є), то це така подія, яка працює на делегітимізацію режиму Путіна і показує, що він не контролює ситуацію", - сказав він.

Юсов не став відкидати версію Інституту вивчення війни, що це могла бути провокація Кремля перед наступною хвилею мобілізації. "Це ймовірно. Але коли ми говоримо про Кремль, потрібно пам'ятати, що в нього є різні "вежі" і в них живуть різні люди, часто з різними, а іноді навіть з протилежними інтересами. Тому мешканці певних "веж" цілком могли бути до цього причетними", - додав він.