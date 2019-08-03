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У Москві затримали майже 700 учасників акції

Новини » Надзвичайні події    03.08.2019 - 20:36
У Москві затримали майже 700 учасників акції
Фото: мітинг у Москві twitter.com/novaya_gazeta/)

Поліція масово затримувала людей на Пушкінській і Трубній площах, в районі Петровського, Різдвяного та Пристрасного бульварів

У Москві в суботу, 3 серпня, під час акції біля мерії проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в міську думу затримали 685 осіб. Про це повідомляє ОВД-Інфо.

Повідомляється, що у вісім з 40 відділів, куди доставили затриманих, не пустили адвокатів.

За даними поліції, в неузгодженої акції в центрі Москви взяли участь близько 1500 чоловік. За різні правопорушення затримано близько 600 осіб. Поліція масово затримувала людей на Пушкінській і Трубній площах, а також у районі Петровського, Різдвяного та Пристрасного бульварів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські суди вже винесли рішення про арешти не менше 40 осіб, затриманих на акціях у Москві напередодні виборів у Мосміськдуму. Ще 79 осіб зобов'язали виплатити штрафи на загальну суму 1 339 000 рублів. За даними ОВС, кількість затриманих становить 1371 людина, що є найгіршим результатом протестної акції за останні сім років.

Як відомо, причиною мітингу став недопуск незалежних кандидатів до виборів. Виборчком визнав нібито недійсними підписи на підтримку цих кандидатів.Вибори повинні відбутися 8 вересня.

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