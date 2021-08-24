В Москве силовики задержали участников пикета в поддержку афганских женщин

Участники акции за права женщин в Афганистане, стоявших в одиночных пикетах у посольства этой страны в Москве в понедельник, 23 августа, были задержаны. Пока известно о шести задержанных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "ОВД-Инфо" .

Указывается, что среди задержанных - активисты движения "СоцФемАльтернатива" Ксения Безнадежных и "Социалистическая альтернатива" Илья Луховицкий, а также четыре женщины, полные имена которых издание не называет. Все они были доставлены в ОВД "Пресненский".