В Москве провели пикеты за деоккупацию Крыма

В центре Москвы (Россия) на Арбате активисты российской инициативной группы "Стратегия-18" провели ряд одиночных пикетов за деоккупацию Крыму и освобождение украинских моряков, заключенных из "списка Сенцова", а также в поддержку крымских татар. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Так, российские активисты из Санкт-Петербурга и Москвы объединились в бессрочную акцию под названием "Стратегия-18" в честь дня депортации крымских татар 18 мая 1944 года. Указано, что ежемесячно 18 числа активисты выходят на улицы, чтобы рассказать о ситуации в аннексированном Крыму и нарушении прав и свобод человека там.

Фото: пикеты в центре Москвы

Российская активистка Вера Лаврешина подчеркнула, что активисты не теряют надежду наладить диалог с жителями Москвы о неизбежном возвращении Крыма.

"Мы продолжаем флешмоб по тяжелобольным Эдему Бекирову, Павлу Грибу, за освобождение украинских моряков и заключенных из "списка Сенцова". Пока не добьемся своей цели. Слава Украине! Мы верим в победу", - добавила активистка.

По словам Лаврешиной, после прошедших массовых протестов в Москве внимание правоохранителей к их акциям 18 августа было умеренным, правоохранители не пытались их преследовать или бить.

"После массового избиения москвичей на субботних прогулках наступило временное "смягчение нравов" полицейских. Конечно, на арбатском перекрестке дежурили несколько патрульных машин. Но "космонавтов" (сотрудников подразделения ОМОН, - ред.) нигде видно не было. И никто нас не пытался отслеживать, винтить и бить", - сказала она.

Напомним, в июле Министерство иностранных дел Украины выразило протест против массовых задержаний крымских татар в Москве и призвало международное сообщество усилить давление на Российскую Федерацию с целью прекращения преследования крымскотатарского народа.

Так, в Москве более 50 крымских татар задержала полиция во время акции протеста под Верховным судом РФ, который рассматривал апелляцию по делу членов организации "Хизб ут-Тахрир".

Как писало РБК-Украина, 18 марта в Москве местные жители провели одиночные пикеты против аннексии Крыма. Участники тогда вышли на улицы с плакатами: "Крым.Итоги", "Список Олега Сенцова", "Крым вам вместо пенсий". Один из активистов вышел с плакатом: "Крым - это Украина". Он сообщил, что к нему неоднократно подходили сотрудники российской полиции, но обошлось без задержания.