У Москві провели пікети за деокупацію Криму

У центрі Москви (Росія) на Арбаті активісти російської ініціативної групи "Стратегія-18" провели низку одиночних пікетів за деокупацію Криму та звільнення українських моряків, в'язнів зі "списку Сенцова", а також на підтримку кримських татар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим. Реалії".

Так, російські активісти з Санкт-Петербурга й Москви об'єдналися в безстрокову акцію під назвою "Стратегія-18" на честь дня депортації кримських татар 18 травня 1944 року. Вказано, що щомісяця 18 числа активісти виходять на вулиці, аби розповісти про ситуацію в анексованому Криму і порушення прав та свобод людини там.

Фото: пікети у центрі Москви

Російська активістка Віра Лаврешіна підкреслила, що активісти не втрачають надію налагодити діалог із жителями Москви про неминуче повернення Криму.

"Ми продовжуємо флешмоб за важкохворих Едема Бекірова, Павла Гриба, за звільнення українських моряків і в'язнів "списку Сенцова". Доки не доможемося своєї мети. Слава Україні! Ми віримо в перемогу", - додала активістка.

За словами Лаврешіної, після минулих масових протестів у Москві увага правоохоронців до їхніх акцій 18 серпня була помірною, правоохоронці не намагалися їх переслідувати чи бити.

"Після масового побиття москвичів на суботніх прогулянках настало тимчасове "пом'якшення норовів" поліцейських. Ясна річ, на арбатському перехресті чергувало кілька патрульних машин. Але "космонавтів" (співробітників підрозділу ОМОН, - ред.) ніде видно не було. І ніхто нас не намагався відстежувати, гвинтити і бити", - сказала вона.

Нагадаємо, в липні Міністерство закордонних справ України висловило протест проти масових затримань кримських татар у Москві і закликало міжнародне співтовариство посилити тиск на Російську Федерацію з метою припинення переслідування кримськотатарського народу.

Так, у Москві понад 50 кримських татар затримала поліція під час акції протесту під Верховним судом РФ, який розглядав апеляцію у справі членів організації "Хізб ут-Тахрір".

Як писало РБК-Україна, 18 березня у Москві місцеві жителі провели поодинокі пікети проти анексії Криму. Учасники тоді вийшли на вулиці з плакатами: "Крым.Итоги", "Список Олега Сенцова", "Крим вам замість пенсій". Один з активістів вийшов з плакатом: "Крим - це Україна". Він повідомив, що до нього неодноразово підходили співробітники російської поліції, але обійшлося без затримання.