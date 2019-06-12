На акции в Москве произошли массовые задержания журналистов

В центре Москвы (Россия) проходит марш в поддержку корреспондента отдела расследований "Медузы" Ивана Голунова, в ходе которого задержали журналистов и активистов. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

Как сообщается, правоохранители задержали корреспондента "Новой газеты" Никиту Гирина, корреспондента "МБХ медиа" Михаила Шевелева и журналиста "Коммерсанта" Романа Дорофеева. Также задержан продюсер немецкого Der Spiegel Александр Чернышев, корреспонденты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев. В общем, в ходе марша задержали около сотни людей.

Отметим, на прошлой неделе против журналиста-расследователя Голунова завели уголовное дело о сбыте наркотиков и отправили под домашний арест. 11 июня уголовное преследование журналиста прекратили, однако марш решили не отменять.

Инициаторы акции не смогли согласовать мероприятие с властями Москвы, поэтому заявили, что пусть каждый решает сам - выходить на марш или нет. Аналогичные акции проходят и в других городах России.

Добавим, Иван Голунов - спецкор "Медузы". Известен своими расследованиями на тему коррупции и преступной деятельности. Его расследования касаются и высших должностных лиц Москвы и Российской Федерации. По мнению Голунова, задержание связано с его расследованием на тему похоронного бизнеса.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в РФ задержали активиста за чтение конституции.