В Москве отпустили из полиции жену Навального

Полиция отпустила жену российского политика Алексея Навального Юлию. Ее задержание произошло несколько часов назад во время митинга.

Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Юлию отпустили из полицейского участка в столице России вечером в субботу. Другие детали ситуации пока неизвестны.

Днем Юлия Навальная сама сообщила, что полиция задержала ее, опубликовав фото из автозака.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошли стычки участников акций протеста в поддержку Алексея Навального и полиции. Правоохранители продолжают жестко задерживать протестующих.

Напомним, сегодня, 23 января, во многих городах России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.