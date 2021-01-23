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В Москве отпустили из полиции жену Навального

Автор: Роман Тверденко

Полиция отпустила жену российского политика Алексея Навального Юлию. Ее задержание произошло несколько часов назад во время митинга.

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Об этом сообщает "МБХ Медиа".

Юлию отпустили из полицейского участка в столице России вечером в субботу. Другие детали ситуации пока неизвестны.

Днем Юлия Навальная сама сообщила, что полиция задержала ее, опубликовав фото из автозака.

Ранее сообщалось, что в центре Москвы произошли стычки участников акций протеста в поддержку Алексея Навального и полиции. Правоохранители продолжают жестко задерживать протестующих.

Напомним, сегодня, 23 января, во многих городах России проходят масштабные акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Он был задержан 17 января сразу по прилету в Россию из Германии, где он проходил лечение после отравления.

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