У Москві відпустили з поліції дружину Навального

Поліція відпустила дружину російського політика Олексія Навального Юлію. Її затримання відбулося кілька годин тому під час мітингу.

Про це повідомляє "МБХ Медіа".

Юлію відпустили з поліцейської дільниці в столиці Росії увечері в суботу. Інші деталі ситуації поки невідомі.

Вдень Юлія Навальна сама повідомила, що поліція затримала її, опублікувавши фото з автозаку.

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви сталися сутички учасників акцій протесту на підтримку Олексія Навального і поліції. Правоохоронці продовжують жорстко затримувати протестувальників.

Нагадаємо, сьогодні, 23 січня, у багатьох містах Росії проходять масштабні акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Він був затриманий 17 січня відразу по прильоту до Росії з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння.