Москве "наплевать" на возможные санкции в случае нападения на Украину, - посол РФ

Посол России в Швеции Виктор Татаринцев заявил, что Москве "плевать" на санкции, которые Запад может ввести в случае нового вторжения российских войск в Украину. Он отметил, что западные санкции помогли России стать самодостаточной.

"Извините за язык, но нам наплевать на все их санкции. У нас уже было так много санкций, и в этом смысле они позитивно повлияли на нашу экономику и сельское хозяйство", - сказал российский дипломат.

Татаринцев отметил, что санкции якобы помогли России увеличить экспорт.

"У нас нет ни итальянских, ни швейцарских сыров, но мы научились делать такие же хорошие русские сыры по итальянским и швейцарским рецептам. В новых санкциях нет ничего хорошего, но и не так плохо, как это звучит на Западе", - добавил он.