Москві "начхати" на можливі санкції у разі нападу на Україну, - посол РФ
Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що Москві "начхати" на санкції, які Захід може ввести у разі нового вторгнення російських військ в Україну. Він зазначив, що західні санкції допомогли Росії стати самодостатньою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на шведську газету Aftonbladet.
"Вибачте за мову, але нам начхати на всі їх санкції. У нас уже було так багато санкцій, і в цьому сенсі вони позитивно вплинули на нашу економіку та сільське господарство", - сказав російський дипломат.
Татаринцев зазначив, що санкції нібито допомогли Росії збільшити експорт.
"У нас немає ні італійських, ні швейцарських сирів, але ми навчилися робити такі ж добрі російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами. У нових санкціях немає нічого позитивного, але й не так погано, як це звучить на Заході", - додав він.
Нагадаємо, раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що ЄС завершив підготовку пакету санкцій проти Росії.
Як зазначав Кулеба, пакет західних антиросійських санкцій є "потужною бомбою".