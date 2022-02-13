Москві "начхати" на можливі санкції у разі нападу на Україну, - посол РФ

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що Москві "начхати" на санкції, які Захід може ввести у разі нового вторгнення російських військ в Україну. Він зазначив, що західні санкції допомогли Росії стати самодостатньою.

"Вибачте за мову, але нам начхати на всі їх санкції. У нас уже було так багато санкцій, і в цьому сенсі вони позитивно вплинули на нашу економіку та сільське господарство", - сказав російський дипломат.

Татаринцев зазначив, що санкції нібито допомогли Росії збільшити експорт.

"У нас немає ні італійських, ні швейцарських сирів, але ми навчилися робити такі ж добрі російські сири за італійськими та швейцарськими рецептами. У нових санкціях немає нічого позитивного, але й не так погано, як це звучить на Заході", - додав він.