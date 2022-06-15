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В Москве из наградного пистолета застрелился генерал СВР в отставке

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Среда 15 июня 2022 16:37
В Москве из наградного пистолета застрелился генерал СВР в отставке Фото: Лев Соцков, генерал СВР в отставке (twitter.com)
Автор: Сергей Пышкин

В Москве застрелился 90-летний Лев Соцков генерал-майор Службы внешней разведки в отставке. Произвел выстрел из наградного пистолета.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание MK.

Отмечается, что тело бывшего разведчика обнаружила его жена в их квартире. Рядом с ним лежал наградной пистолет и предсмертная записка.

В записке Соцков так и не объяснил причину самоубийства, однако рассказал историю своего пистолета.

"Пистолет - это реликвия боев на реке Халхин-Гол. Я получил его во время пребывания представителем при спецслужбе Монголии по случаю п'ятисотліття события Улан-Батор. 1989 г. Лев Соцков", - отмечается в записке.

На месте работают криминалисты.

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