В Москве начались преследования и репрессии украинской диаспоры

В России начались репрессии украинской диаспоры. В частности, в Москве преследуют граждан Украины и фабрикуют против них дела.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на независимый российский правозащитный медиа-проект ОВД-Инфо.
Отмечается, что МВД и ФСБ Российской Федерации получили приказ проверить всех граждан Украины, которые сейчас проживают в Москве.
Украинцев вызывают на допросы, на которых спрашивают, имеют ли они "запрещенную литературу" или государственный флаг - "националистическую символику". Кроме того, спецслужбы проверяют, выходят ли украинцы на антивоенные митинги.
Российские правозащитники получили свидетельства того, что граждан Украины снимают с рейсов и доставляют в участки. Против них фабрикуют дела, чтобы в будущем приговорить к аресту.
Напомним, Кремль отказался выполнять решение Международного суда ООН о прекращении войны в Украине.
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