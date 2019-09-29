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В Москве на митинг в поддержку политзаключенных пришли более 20 тыс. человек

Новости » Общество    29.09.2019 - 16:55
В Москве на митинг в поддержку политзаключенных пришли более 20 тыс. человек
Фото: митинг в Москве (twitter.com/OgonWatch/)

Митинг проходит в поддержку фигурантов задержаний во время митинга в Москве 27 июля

На согласованный митинг в Москве пришли 20 тыс. человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение московского МВД.

Митинг на проспекте Сахарова проходит в поддержку фигурантов "московского дела". Заявленная численность мероприятия - 20 тыс. человек. По данным организации "Белый счетчик" на митинг пришли 23,3 тысячи человек.

Следственный комитет расследует уголовное дело о "массовых беспорядках" (статья 212 УК РФ), которыми якобы сопровождалась уличная акция 27 июля в Москве. В этот день, выйдя в центр города в знак солидарности с недопущенными на выборы в Мосгордуму независимыми кандидатами, 1 388 человек (включая 76 несовершеннолетних) были задержаны, а десятки - избиты силовиками.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Москве число задержанных во время акции у мэрии против недопуска кандидатов на выборы в Мосгордуму увеличилось до 1388 человека.

Несанкционированная акция началась днем у здания мэрии Москвы. Позднее под давлением силовиков протестующие рассредоточились по близлежащим улицам и переулкам. В настоящее время участники акции находятся в оцеплении сотрудников ОМОНа на Трубной площади. Силовики выборочно задерживают людей и отводят в автозак. Машины направляются в подмосковные отделы полиции.

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