В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову на одиночной акции

В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову. Такой поступок он совершил в ходе одиночной акции протеста.
Он провозгласив манифест, после чего сделал несколько выстрелов.
"Акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция", - говорится в сообщении.
Перед акцией Крисевич поделился с Readovka своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".
Фото: место события (readovkanews)
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