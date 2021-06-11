UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову на одиночной акции

Автор: РБК-Украина

В Москве на Красной площади мужчина выстрелил себе в голову. Такой поступок он совершил в ходе одиночной акции протеста.

Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.

Он провозгласив манифест, после чего сделал несколько выстрелов.

"Акционист Павел Крисевич выстрелил себе в голову на Красной площади. Перед этим он сделал два предупредительных выстрела в воздух, а потом себе в голову. Его тут же повалила и увела полиция", - говорится в сообщении.

Перед акцией Крисевич поделился с Readovka своим манифестом, который заканчивался фразой: "Перед кремлевским занавесом последует выстрел".

Фото: место события (readovkanews)

Ранее в Минске во время судебного заседания политзаключенный Степан Латыпов попытался совершить самоубийство. Он встал на скамейку для подсудимых и воткнул ручку себе в горло.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины протестсуицид