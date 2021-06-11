У Москві на Красній площі чоловік вистрілив собі в голову на одиночній акції

Він проголосивши маніфест, після чого зробив кілька пострілів.

"Акціоніст Павло Крисевич вистрілив собі в голову на Красній площі. Перед цим він зробив два попереджувальних постріли в повітря, а потім собі в голову. Його тут же повалила і повела поліція", - йдеться в повідомленні.

Перед акцією Крисевич поділився з Readovka своїм маніфестом, який закінчувався фразою: "Перед кремлівською завісою піде постріл".

Фото: місце події (readovkanews)