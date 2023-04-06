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Москва звільняє генералів через невдачі на Донбасі, - британська розвідка

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Україна, Четвер 06 квітня 2023 08:51
Москва звільняє генералів через невдачі на Донбасі, - британська розвідка Фото: Мурадова звільнили за поразку під Вугледаром (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Відставок російських генералів у 2023 році буде значно більше, оскільки армія не може досягти цілей Кремля на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, у російських соціальних мережах пишуть, що Міноборони Росії, швидше за все, звільнило генерал-полковника Рустама Мурадова з посади командувача Східної групи військ (СГВ) в Україні.

За даними британської розвідки, СГВ під командуванням Мурадова в останні місяці зазнав виключно важких втрат, оскільки його погано продумані атаки неодноразово не дозволяли захопити місто Вугледар Донецької області. Операції викликали різку суспільну критику з боку різних російських коментаторів, включаючи власні війська Мурадова.

Мурадов очолив СГВ після його провальної спроби атакувати Київ із північного заходу під час початкового повномасштабного вторгнення.

"На даний момент він є найвищим російським військовим, звільненим у 2023 році, але, ймовірно, їх буде більше, оскільки Росія, як і раніше, не може досягти своїх цілей на Донбасі", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії проводить цілеспрямовану інформаційну операцію, щоб відновити репутацію 155-ї бригади морської піхоти, яка двічі розгромлена під Вугледаром.

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