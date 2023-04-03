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Москва намагається обілити імідж двічі розгромленої під Вугледаром бригади, - британська розвідка

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Україна, Понеділок 03 квітня 2023 09:13
Москва намагається обілити імідж двічі розгромленої під Вугледаром бригади, - британська розвідка Фото: Москва відбілює імідж розгромлених морських десантників (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство оборони Росії здійснює цілеспрямовану інформаційну операцію, щоб відновити репутацію бригади, яка стала синонімом нещодавніх поразок Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, протягом березня дії з відновлення іміджу 155-ї бригади морської піхоти включали:

  • один з найдокладніших із коли-небудь опублікованих російських відеозаписів бойових дій із нашлемними камерами;
  • приїзд відомого російського телеведучого Володимира Соловйова;
  • публічні заяви про те, що формування знаходиться "в піднесеному настрої з твердою рішучістю досягти поставленої мети";
  • фотографії, де демонструється, що 155-а бригада переоснащують модифікованими танками.

За даними британської розвідки, насправді 155-а бригада, ймовірно, переводилася в боєздатний статус не менше двох разів за останні шість місяців через те, що вона робила тактично помилкові лобові атаки біля Вугледара на Донеччині.

"Спроби Міноборони відродити імідж бригади, ймовірно, відображають стурбованість тим, що її невдачі все частіше пов'язують із вищим військовим керівництвом Росії", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки , російський 10-й танковий полк втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку. Втрати пов'язані з тактично помилковими лобовими атаками і були аналогічні до втрат в інших недавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, в районі Вугледару.

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