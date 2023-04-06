ua ru
Чт, 06 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Москва увольняет генералов из-за неудач на Донбассе, - британская разведка

Новина українською →
Украина, Четверг 06 апреля 2023 08:51
Москва увольняет генералов из-за неудач на Донбассе, - британская разведка Фото: Мурадова уволили за поражение под Угледаром (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Отставок российских генералов в 2023 году будет значительно больше, поскольку армия не может достичь целей Кремля на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в российских социальных сетях пишут, что Минобороны России, скорее всего, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с поста командующего Восточной группой войск (ВГВ) в Украине.

По данным британской разведки, ВГВ под командованием Мурадова в последние месяцы понес исключительно тяжелые потери, так как его плохо продуманные атаки неоднократно не позволяли захватить город Угледар Донецкой области. Операции вызвали резкую общественную критику со стороны самых разных российских комментаторов, включая собственные войска Мурадова.

Мурадов возглавил ВГВ после его провальной попытки атаковать Киев с северо-запада во время первоначального полномасштабного вторжения.

"На данный момент он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Министерство обороны России проводит целенаправленную информационную операцию, чтобы восстановить репутацию 155-й бригады морской пехоты, дважды разгромленной под Угледаром.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина - www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс Война России против Украины
NEWS
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
Россияне под Бахмутом получили системы ТОС-1: карты боев от ISW
DAILY
Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андрей Мельник: В Германии появляются новые коллективные призывы к перемирию и переговорам