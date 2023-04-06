Москва увольняет генералов из-за неудач на Донбассе, - британская разведка

Отставок российских генералов в 2023 году будет значительно больше, поскольку армия не может достичь целей Кремля на Донбассе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, в российских социальных сетях пишут, что Минобороны России, скорее всего, уволило генерал-полковника Рустама Мурадова с поста командующего Восточной группой войск (ВГВ) в Украине.

По данным британской разведки, ВГВ под командованием Мурадова в последние месяцы понес исключительно тяжелые потери, так как его плохо продуманные атаки неоднократно не позволяли захватить город Угледар Донецкой области. Операции вызвали резкую общественную критику со стороны самых разных российских комментаторов, включая собственные войска Мурадова.

Мурадов возглавил ВГВ после его провальной попытки атаковать Киев с северо-запада во время первоначального полномасштабного вторжения.

"На данный момент он является самым высокопоставленным российским военным, уволенным в 2023 году, но, вероятно, их будет больше, поскольку Россия по-прежнему не может достичь своих целей на Донбассе", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Министерство обороны России проводит целенаправленную информационную операцию, чтобы восстановить репутацию 155-й бригады морской пехоты, дважды разгромленной под Угледаром.