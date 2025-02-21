Москва знайшла спосіб змусити воювати мобілізованих, - британська розвідка

Російські військові командири змушують чоловіків, мобілізованих у 2022 році, підписувати контракти з міністерством оборони Росії. В іншому разі їхні шанси вижити знижуються до 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter) .

Хоча контракти, укладені з російськими солдатами мають формальні дати закінчення, вони, як повідомляє незалежне російське ЗМІ Verstka, можуть діяти безстроково, а тим, хто відмовляється підписувати, погрожують відправленням у "м'ясорубку" з рівнем виживання всього 10-15%.

За даними британської розвідки, російські зусилля з примусу мобілізованих солдатів підписувати безстрокові контракти, цілком імовірно, частково мотивовані нестачею досвідчених солдатів, оскільки від моменту вторгнення в Україну у 2022 році Росія втратила близько 860 тисяч убитих і поранених. Це серйозно скоротило чисельність російського персоналу з більш ніж елементарним рівнем підготовки.

"Керівництво Росії також майже напевно сприймає такі заходи як скорочення потенційної потреби в подальших непопулярних всередині країни мобілізаціях. Після оголошення Путіним часткової мобілізації 2022 року сотні тисяч молодих і освічених росіян вважали за краще покинути країну, ніж брати участь у незаконному російському вторгненні. Це суттєво сприяло довгостроковим труднощам на російському ринку праці", - зазначають у Міноборони Британії.