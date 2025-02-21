Москва нашла способ заставить воевать мобилизованных, - британская разведка

Российские военные командиры заставляют мужчин, мобилизованных в 2022 году, подписывать контракты с министерством обороны России. В противном случае их шансы выжить снижаются до 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в X ( Twitter) .

Хотя контракты, заключенные с российскими солдатами имеют формальные даты окончания, они, как сообщает независимое российское СМИ Verstka, могут действовать бессрочно, а тем, кто отказывается подписывать, угрожают отправкой в "мясорубку" с уровнем выживаемости всего 10-15%.

По данным британской разведки, российские усилия по принуждению мобилизованных солдат подписывать бессрочные контракты, весьма вероятно, отчасти мотивированы нехваткой опытных солдат, поскольку с момента вторжения в Украину в 2022 году Россия потеряла около 860 тысяч убитых и раненых. Это серьезно сократило численность российского персонала с более чем элементарным уровнем подготовки.

"Руководство России также почти наверняка воспринимает такие меры как сокращение потенциальной потребности в дальнейших непопулярных внутри страны мобилизациях. После объявления Путиным частичной мобилизации в 2022 году сотни тысяч молодых и образованных россиян предпочли покинуть страну, чем участвовать в незаконном российском вторжении. Это существенно способствовало долгосрочным трудностям на российском рынке труда", - отмечают в Минобороны Британии.