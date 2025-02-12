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Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

Росія, Середа 12 лютого 2025 09:24
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Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму Фото: Мирних переговорів з Україною хочуть 60% жителів Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Абсолютна більшість жителів Росії підтримують війну проти України і вірять у перемогу. При цьому більше половини хочуть мирних переговорів за участю посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування незалежного "Левада-центру".

Рівень підтримки війни не змінюється з лютого 2022 року. У січні 2025 року схвалюють вторгнення - 78%. Кажуть, що не підтримують війну 15% опитаних.

Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

У січні 2025 року було зафіксовано максимальну частку опитаних, яка вважає, що наразі слід розпочати мирні переговори - 61%, водночас 31% респондентів говорив про необхідність продовжувати військові дії (мінімальні показники за весь час спостережень).

Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

Соціологи не уточнюють предмета "мирних переговорів". Однак попередні опитування свідчать, що 70% схвалили б негайне припинення війни, однак за умови збереження захоплених територій України. У разі відходу з окупованих територій завершення війни підтримали б лише 30% опитаних.

З листопада 2023 року зросла частка респондентів, яка вважає, що участь посередників у переговорах між Росією та Україною полегшить досягнення мирної угоди - до 67% (зростання на 23 в.п.). Про протилежне говорять тільки 13% опитаних, ще 20% респондентів вагалися з відповіддю.

Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

У ролі посередників у переговорах між Росією та Україною 23% опитаних називають Китай, 20% - США. Ще 8% згадали Туреччину, 6% - Угорщину та Індію. Не змогли назвати жодної країни 28% респондентів (важко відповісти - 21%, ніяка країна - 7%).

Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

За останній рік збільшилася частка тих, хто вважає, що війна з Україною закінчиться в найближчий рік або раніше, зараз так думають 43% респондентів. Говорять про те, що конфлікт триватиме більше року кожен третій опитаний (32%).

Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

Більшість респондентів вважають, що військові дії закінчаться перемогою Росії - 76%. Ще 15% респондентів думають, що жодна зі сторін не зможе взяти гору. Про перемогу України говорять менше 1% опитаних.

Частка прихильників мирних переговорів серед жителів Росії зросла до максимуму

Опитування "Левада-центру" проведено з 23 по 29 січня 2025 року серед 1615 осіб. Дослідження проводять удома у респондента методом особистого інтерв'ю. Статистична похибка (з імовірністю 0,95) не перевищує 3,4%.

Нагадаємо, за даними опитування фонду "Демократичні ініціативи" та Центру Разумкова, 76% українців упевнені, що всі жителі Росії відповідальні за агресію проти України. Також більшість респондентів (59,5%) переконані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни з Росією, у майбутньому РФ знову атакуватиме Україну.

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