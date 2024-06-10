Москва знайшла спосіб обійти санкції США проти нафтових танкерів, - Bloomberg

У жовтні компанія танкер "Примор'я" потрапив під санкції Управління контролю за іноземними активами Мінфіну США, після чого більше не завантажував нафту близько півроку. Але наприкінці квітня танкер вирушив до російського чорноморського порту Новоросійськ і забрав вантаж нафти марки Urals, а потім вирушив у рейс довжиною 7500 миль на місце приблизно за 70 миль на схід від Сінгапуру.

Цього року Росія постачала близько 3,4 млн барелів нафти на день на суму близько 37 млрд доларів на експорт, і частково в обхід західних санкцій. Надходження від нафти до державного бюджету у травні зросли майже на 50% порівняно з минулим роком, оскільки ціни на нафту зросли, а країна адаптувалася до цих заходів. Проте складна логістика, якою займається танкер "Примор'я", показує, що у торгівлі є перешкоди.

Незабаром після прибуття на схід від Сінгапуру 275-метровий танкер зник із системи автоматичної ідентифікації (AIS), через яку комерційні судна з міркувань безпеки передають своє місцезнаходження та пункти призначення. АІС може бути відключена екіпажем корабля.

Однак супутникові знімки показують, що 3 червня після його зникнення судно перекачало свій вантаж на інше судно, Ocean Hermana.

Танкер "Примор'я", що містив близько 1 млн барелів нафти, належить російській державній нафтовій танкерній компанії ПАТ "Совкомфлот".

Ідентифікація суден

Два судна були ідентифіковані агентством Bloomberg за їх розмірами, конфігурацією палуби та забарвленням. Вони були підтверджені на сайті TankerTrackers.com Inc. що спеціалізується на інтерпретації супутникових зображень для виявлення танкерів, що порушують санкції.

Судну Ocean Hermana близько 20 років. Більшу частину своєї недавньої історії він провів, курсуючи між місцями навколо Сінгапуру та Малаккської протоки, а також портами Китаю.

Якщо вантаж буде зрештою доставлений на нафтопереробний завод (швидше за все, в Китаї, враховуючи місце перевезення), це підкаже про те, наскільки легко Росія зможе повторити цей процес з іншими судами, які перебувають під санкціями. З жовтня майже всі із 40 танкерів, які потрапили під санкції OFAC, не змогли завантажувати нафту, і лише один був виключений зі списку. Не всі з них належать "Совкомфлоту".

Ще одне підсанкційне судно, "Братськ", уже слідує маршрутом танкера "Примор'я". Зараз воно знаходиться в Індійському океані з вантажем нафти марки Urals, який був занурений у Новоросійськ 23 травня і має прибути до Сінгапуру 17 червня.

За цим можуть бути й інші танкери, які потрапили під санкції, що належать російському "Совкомфлоту". Ще семеро зникли з поля зору після входу до Чорного моря. Ймовірно, вони досі там, оскільки правила вимагають, щоб вони надсилали автоматичні сигнали про місцезнаходження при транзиті через Турецькі протоки.