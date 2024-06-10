Москва нашла способ обойти санкции США против нефтяных танкеров, - Bloomberg

В октябре компания танкер "Приморье" попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, после чего больше не загружал нефть около полугода. Но в конце апреля танкер отправился в российский черноморский порт Новороссийск и забрал груз нефти марки Urals, а затем отправился в рейс длиной 7500 миль в место примерно в 70 милях к востоку от Сингапура.

В этом году Россия поставляла около 3,4 млн баррелей нефти в день на сумму около 37 млрд долларов на экспорт, и частично в обход западных санкций. Поступления от нефти в государственный бюджет в мае выросли почти на 50% по сравнению с прошлым годом, поскольку цены на нефть выросли, а страна адаптировалась к этим мерам. Тем не менее, сложная логистика, которой занимается танкер "Приморье", показывает, что в торговле есть препятствия.

Вскоре после прибытия к востоку от Сингапура 275-метровый танкер исчез из системы автоматической идентификации (AIS), через которую коммерческие суда по соображениям безопасности передают свое местоположение и пункты назначения. АИС может быть отключена экипажем корабля.

Однако спутниковые снимки показывают, что 3 июня, после его исчезновения, судно перекачало свой груз на другое судно, Ocean Hermana.

Танкер "Приморье" вмещавший около 1 млн баррелей нефти, принадлежит российской государственной нефтяной танкерной компании ПАО "Совкомфлот".

Идентификация суден

Два судна были идентифицированы агентством Bloomberg по их размерам, конфигурации палубы и окраске. Они были подтверждены сайтом TankerTrackers.com Inc. , который специализируется на интерпретации спутниковых изображений для обнаружения танкеров, нарушающих санкции.

Судну Ocean Hermana около 20 лет. Большую часть своей недавней истории он провел, курсируя между местами вокруг Сингапура и Малаккского пролива, а также портами Китая.

Если груз будет в конечном итоге доставлен на нефтеперерабатывающий завод (скорее всего, в Китае, учитывая место перевозки), это даст подсказку о том, насколько легко Россия сможет повторить этот процесс с другими судами, находящимися под санкциями. С октября почти все из 40 танкеров, попавших под санкции OFAC, не смогли загружать нефть, и только один был исключен из списка. Не все из них принадлежат "Совкомфлоту".

Еще одно подсанкционное судно, " Братск", уже следует по маршруту танкера "Приморье". Сейчас оно находится в Индийском океане с грузом нефти марки Urals, который был погружен в Новороссийске 23 мая и должно прибыть в Сингапур 17 июня.

За этим могут последовать и другие танкеры, попавшие под санкции, принадлежащие российскому "Совкомфлотe". Еще семь пропали из поля зрения после входа в Черное море. Вероятно, они все еще там, поскольку правила требуют, чтобы они посылали автоматические сигналы о местоположении при транзите через Турецкие проливы.