Москва втручається: Іран консультуватиметься з Росією перед перемовинами з США
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі відвідає Росію цього тижня напередодні запланованого другого раунду переговорів між Тегераном і Вашингтоном, спрямованого на врегулювання ядерного протистояння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Другий раунд ядерних переговорів між Тегераном і Вашингтоном відбудеться в суботу, 19 квітня, в Маскаті (Оман), повідомило в понеділок іранське державне інформаційне агентство IRNA з посиланням на прессекретаря МЗС Ірану Есмаїла Багаї.
Раніше італійське інформаційне агентство ANSA повідомило, що Італія погодилася провести другий раунд переговорів, а державне інформаційне агентство Іраку повідомило, що Аракчі сказав своєму іракському колезі, що переговори відбудуться "незабаром" в італійській столиці за посередництва Оману.
Речник МЗС Ірану Багаї заявив, що Аракчі «обговорить останні події, пов'язані з переговорами в Маскаті» з російськими офіційними особами.
Москва, учасниця ядерного пакту з Іраном 2015 року, підтримала право Тегерана мати цивільну ядерну програму.
Трампу не довіряють
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї, який має вирішальне слово у життєво важливих державних справах, не довіряє США і Трампу зокрема.
Але Хаменеї був змушений співпрацювати з Вашингтоном у пошуках ядерної угоди через побоювання, що громадський гнів у країні через економічні труднощі може вилитися в масові протести й поставити під загрозу існування клерикального істеблішменту.
Занепокоєння Тегерана посилилося через швидке відновлення Трампом своєї кампанії максимального тиску, коли він повернувся до Білого дому в січні.
Нагадаємо, 12 квітня Іран та США провели перший етап непрямих переговорів. Сторони обговорили ядерну програму Ірану та можливість зняття санкцій. МЗС Ірану оголосило, що перший раунд переговорів пройшов у "конструктивній атмосфері та на основі взаємної поваги".
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