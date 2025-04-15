Москва вмешивается: Иран будет консультироваться с Россией перед переговорами с США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи посетит Россию на этой неделе накануне запланированного второго раунда переговоров между Тегераном и Вашингтоном, направленного на урегулирование ядерного противостояния.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Второй раунд ядерных переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоится в субботу, 19 апреля, в Маскате (Оман), сообщило в понедельник иранское государственное информационное агентство IRNA со ссылкой на пресс-секретаря МИД Ирана Эсмаила Багаи.
Ранее итальянское информационное агентство ANSA сообщило, что Италия согласилась провести второй раунд переговоров, а государственное информационное агентство Ирака сообщило, что Аракчи сказал своему иракскому коллеге, что переговоры состоятся "вскоре" в итальянской столице при посредничестве Омана.
Представитель МИД Ирана Багаи заявил, что Аракчи "обсудит последние события, связанные с переговорами в Маскате" с российскими официальными лицами.
Москва, участница ядерного пакта с Ираном 2015 года, поддержала право Тегерана иметь гражданскую ядерную программу.
Трампу не доверяют
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, который имеет решающее слово в жизненно важных государственных делах, не доверяет США и Трампу в частности.
Но Хаменеи был вынужден сотрудничать с Вашингтоном в поисках ядерной сделки из-за опасений, что общественный гнев в стране из-за экономических трудностей может вылиться в массовые протесты и поставить под угрозу существование клерикального истеблишмента.
Беспокойство Тегерана усилилось из-за быстрого возобновления Трампом своей кампании максимального давления, когда он вернулся в Белый дом в январе.
Напомним, 12 апреля Иран и США провели первый этап непрямых переговоров. Стороны обсудили ядерную программу Ирана и возможность снятия санкций. МИД Ирана объявил, что первый раунд переговоров прошел в "конструктивной атмосфере и на основе взаимного уважения".
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