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Москва відправить недороблені танки "Армата" на фронт для пропаганди, - британська розвідка

Фото: танки "Армата" можна використовувати для пропаганди (d-russia.ru)
Автор: Олександр Білоус

Росія, напевно, розглядає можливість відправки невеликої кількості своїх нових основних бойових танків Т-14 "Армата" в Україну. Але використовуватися вони можуть переважно у пропагандистських цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, наприкінці грудня 2022 року на знімках було видно Т-14 на полігоні на півдні Росії: це місце було пов'язане з діями перед використанням в Україні. Це сталося після того, як проурядові російські ЗМІ заявили, що Т-14 готуються до розгортання. Проте незрозуміло, чи Росія перевезла цей тип танків в Україну.

За даними британської розвідки, будь-яке розгортання Т-14, можливо, буде ризикованим рішенням для Росії. Протягом одинадцяти років розробки програма супроводжувалася затримками, скороченням запланованого розміру парку та повідомленнями про виробничі проблеми. Додатковим викликом для Росії є коригування свого логістичного ланцюжка для обслуговування Т-14, оскільки він більший і важчий за інші російські танки.

"Якщо Росія розгорне Т-14, швидше за все, це буде зроблено насамперед у пропагандистських цілях", - зазначають у Міноборони Британії.

Танків виготовлено лише кілька десятків, а "командири навряд чи довірятимуть машині у бою", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, танк "Армата" найбільше відомий тим, що він затих посеред площі під час репетиції військового параду в травні 2015 року.

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Війна Росії проти України