Москва отправит недоделанные танки "Армата" на фронт для пропаганды, - британская разведка

Как отмечается в сводке, в конце декабря 2022 года на снимках были видны Т-14 на полигоне на юге России: это место было связано с действиями перед использованием в Украине. Это произошло после того, как проправительственные российские СМИ заявили, что Т-14 готовятся к развертыванию. Однако неясно, перевезла ли Россия этот тип танков в Украину.

По данным британской разведки, любое развертывание Т-14, вероятно, будет рискованным решением для России. В течение одиннадцати лет разработки программа сопровождалась задержками, сокращением запланированного размера парка и сообщениями о производственных проблемах. Дополнительным вызовом для России является корректировка своей логистической цепочки для обслуживания Т-14, поскольку он больше и тяжелее других российских танков.

"Если Россия развернет Т-14, скорее всего, это будет сделано в первую очередь в пропагандистских целях", - отмечают в Минобороны Британии.

Танков изготовлено лишь несколько десятков, а "командиры вряд ли будут доверять машине в бою", говорится в сообщении.