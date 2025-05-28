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Москва відмовилась передавати США свій план щодо припинення війни в Україні

Фото: Марія Захарова (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Російська Федерація не передаватиме Сполученим Штатам Америки свій варіант "меморандуму" щодо мирного врегулювання в Україні.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила представниця МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, Москва не має домовленостей з Вашингтоном або іншими країнами про посередництво в обміні документами, пишуть російські ЗМІ. Вона також заявила, що російська делегація виходить з домовленості, досягнутої 16 травня в ході прямих російсько-українських переговорів у Стамбулі.

"Сторони домовилися, що кожна з них - Росія та Україна - підготує своє бачення модальностей врегулювання і припинення вогню, після чого вони обміняються відповідними документами безпосередньо і обговорять їх на наступному раунді переговорів", - сказала Захарова.

Раніше спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог повідомив, що Вашингтон отримав від Києва перелік умов для потенційної мирної угоди й тепер очікує на відповідний меморандум від Москви.

Що передувало

Нагадаємо, видання Reuters написало про те, що російський диктатор Володимир Путін висунув умови для припинення війни в Україні, серед яких - письмові гарантії щодо нерозширення НАТО і скасування частини санкцій.

"Меморандум" РФ щодо перемир'я

ЗА результатом перемовин у Стамбулі, які відбулись 16 травня, та розмови з президентом США Дональдом Трампом Путін заявив, що Росія предоставить "меморандум" з пропозиціями щодо майбутнього мирного договору, зокрема можливі терміни завершення війни.

Сьогодні ж стало відомо, що Російська Федерація запропонувала Україні провести другий раунд перемовин щодо перемир'я у понеділок, 2 червня, у Стамбулі.

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