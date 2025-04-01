Москва відкинула пропозиції Трампа про завершення війни проти України

Рябков поскаржився, що Трамп нібито не "посилав сигналу" до Києва про необхідність припиняти війну. Американці "тільки намагаються" знайти схему, яка дасть змогу спочатку домогтися припинення вогню.

"Потім (США хочуть - ред.) перейти до якихось інших моделей і схем, у яких, наскільки можна судити, на сьогодні немає місця головній нашій вимозі, а саме вирішенню проблем, пов'язаних із першопричинами цього конфлікту", - додав чиновник країни-агресора.

Він заявив, що Москва нібито "серйозно ставиться" до пропозицій США щодо завершення війни, але "не може приймати їх як є".

"У нас є, безумовно, глибоко і ретельно продуманий комплекс власних пріоритетів і підходів до цієї теми, який відпрацьовується і відпрацьовувався, зокрема, нашою переговорною командою на нещодавніх переговорах з американцями в Ер-Ріяді", - додав Рябков.