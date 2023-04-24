Москва прискорює русифікацію окупованих регіонів України, - британська розвідка

Як зазначається у зведенні, мешканців Херсонської области попередили, що ті, хто не прийме російський паспорт до 1 червня 2023 року, будуть "депортовані", а їхнє майно конфісковано.

За даними британської розвідки, Росія використовує паспорти як інструмент "русифікації" окупованих територій, як це було у Донецьку та Луганську до вторгнення у лютому 2022 року.

"Росія, ймовірно, прискорює інтеграцію окупованих територій України до бюрократії Російської Федерації, щоб подати вторгнення як успішне, особливо напередодні президентських виборів 2024 року", - зазначають у Міноборони Британії.