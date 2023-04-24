Москва ускоряет русификацию оккупированных регионов Украины, - британская разведка

Как отмечается в сводке, жителей Херсонской области предупредили, что те, кто не примет российский паспорт до 1 июня 2023 года, будут "депортированы", а их имущество конфисковано.

По данным британской разведки, Россия использует паспорта как инструмент "русификации" оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года.

"Россия, вероятно, ускоряет интеграцию оккупированных территорий Украины в бюрократию Российской Федерации, чтобы представить вторжение как успешное, особенно в преддверии президентских выборов 2024 года", - отмечают в Минобороны Британии.