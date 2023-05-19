Москва приховує чверть видатків бюджету, спрямовуючи їх на поліцію та війну

Секретні витрати російського бюджету становлять 26% і з початку року сягнули 3 трлн рублів (37,5 млрд доларів). До цих витрат відносяться оборона та національна безпека, а після початку війни до них, ймовірно, додалися витрати на окуповані території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання The Bell .
Як зазначає видання, у загальній структурі видатків секретні статті посідають перше місце, потіснивши все, що держава витрачає на соціальну політику.
При загальних витратах на 16 травня майже 12 трлн рублів, за окремими напрямами розбиті витрати лише з 8,8 трлн рублів. Решта 3,1 трлн рублів - і є секретна частина.
Ще наприкінці березня на "секретні" статті припадала майже третина загальних витрат бюджету, тепер ця частка знизилася до 26%. Але в абсолютних цифрах ці витрати, як і раніше, залишаються на першому місці.
Частка секретних видатків бюджету, як і в минулі роки, становить трохи більше чверті. А ось що змінилося:
Нагадаємо, прибутки російського бюджету різко скоротилися завдяки західним санкціям. За даними МЕА, у квітні податкові надходження від нафтогазового сектора знизилися на 64% у річному обчисленні.
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