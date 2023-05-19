Москва приховує чверть видатків бюджету, спрямовуючи їх на поліцію та війну

Як зазначає видання, у загальній структурі видатків секретні статті посідають перше місце, потіснивши все, що держава витрачає на соціальну політику.

При загальних витратах на 16 травня майже 12 трлн рублів, за окремими напрямами розбиті витрати лише з 8,8 трлн рублів. Решта 3,1 трлн рублів - і є секретна частина.

Ще наприкінці березня на "секретні" статті припадала майже третина загальних витрат бюджету, тепер ця частка знизилася до 26%. Але в абсолютних цифрах ці витрати, як і раніше, залишаються на першому місці.

За вирахуванням секретних витрат, з початку року найбільше російська держава витратила на соціальну політику (до цієї статті бюджету належать, наприклад, пенсії) - 2,9 трлн рублів.

Далі йде національна економіка (інфраструктурні витрати) - 1,09 трлн рублів.

І незасекречені витрати на національну оборону - 804,2 млрд рублів.

Частка секретних видатків бюджету, як і в минулі роки, становить трохи більше чверті. А ось що змінилося: