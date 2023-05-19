Москва скрывает четверть расходов бюджета, направляя их на полицию и войну

Как отмечает издание, в общей структуре расходов секретные статьи занимают первое место, потеснив все, что государство тратит на социальную политику.

При общих расходах на 16 мая почти в 12 трлн рублей, по отдельным направлениям разбиты расходы только на 8,8 трлн рублей. Оставшиеся 3,1 трлн рублей - и есть секретная часть.

Еще в конце марта на "секретные" статьи приходилась почти треть общих трат бюджета, теперь эта доля снизилась до 26%. Но в абсолютных цифрах эти расходы по-прежнему остаются на первом месте.

За вычетом секретных расходов, с начала года больше всего российское государство потратило на социальную политику (к этой статье бюджета относятся, например, пенсии) - 2,9 трлн рублей.

Следом идет национальная экономика (инфраструктурные затраты) - 1,09 трлн рублей.

И незасекреченные расходы на национальную оборону - 804,2 млрд рублей.

Доля секретных расходов бюджета, как и в прошлые годы, составляет чуть больше четверти. А вот что изменилось: