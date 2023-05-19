Москва скрывает четверть расходов бюджета, направляя их на полицию и войну

Секретные расходы российского бюджета составляют 26% и с начала года достигли 3 трлн рублей (37,5 млрд долларов). К этим расходам относятся оборона и национальная безопасность, а после начала войны к ним, вероятно, добавились траты на оккупированные территории.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание The Bell.
Как отмечает издание, в общей структуре расходов секретные статьи занимают первое место, потеснив все, что государство тратит на социальную политику.
При общих расходах на 16 мая почти в 12 трлн рублей, по отдельным направлениям разбиты расходы только на 8,8 трлн рублей. Оставшиеся 3,1 трлн рублей - и есть секретная часть.
Еще в конце марта на "секретные" статьи приходилась почти треть общих трат бюджета, теперь эта доля снизилась до 26%. Но в абсолютных цифрах эти расходы по-прежнему остаются на первом месте.
Доля секретных расходов бюджета, как и в прошлые годы, составляет чуть больше четверти. А вот что изменилось:
Напомним, доходы российского бюджета резко сократились благодаря западным санкциям. По данным МЭА, в апреле налоговые поступления от нефтегазового сектора снизились на 64% в годовом исчислении.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.