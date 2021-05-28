Москва передала Украине ноту протеста из-за акции под посольством России в Киеве
Министерство иностранных дел России направило в Украину ноту протеста из-за "провокационных акций" у российского посольства в Киеве. МИД России сегодня вызвал к себе поверенного в делах Украины в РФ.
Об этом говорится на сайте МИД РФ.
В среду, 26 мая, под российским посольством в Киеве прошла акция протеста, участники которой сожгли "картонный Кремль". В Москве заявили, что этот "радикальный националистический перформанс" вызвал блокирование центрального входа в посольство РФ.
"Украинскому дипломату было заявлено, что РФ рассматривает эту "провокацию" как очередное грубое нарушение Украиной положений Венской конвенции. Потребовали от украинской стороны принять, наконец, меры по недопущению в дальнейшем подобных акций и обеспечить условия для нормальной работы российского дипломатического представительства, его безопасности и неприкосновенности", - заявили в МИД РФ.
Напомним, направление нот протеста в Украину из-за акций протеста для России уже является привычной практикой. Подобная нота протеста российской стороной направлялась 22 апреля. Тогда в Москве акцию под посольством в Киеве назвали "русофобской вылазкой".
Еще одна нота протеста из РФ была отправлена в Украину 21 мая. Тогда в Москве отреагировали на акцию протеста против деятельности ХАМАС, которая также проходила под посольством РФ.