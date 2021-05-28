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Москва передала Україні ноту протесту через акцію під посольством Росії в Києві

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Москва, П'ятниця 28 травня 2021 15:13
Москва передала Україні ноту протесту через акцію під посольством Росії в Києві Фото: акція під посольством Росії в Києві (скрін відео УНІАН)
Автор: Дмитро Левицький

Міністерство закордонних справ Росії направило в Україну ноту протесту через "провокаційні акції" біля російського посольства в Києві. МЗС Росії сьогодні викликало до себе повіреного у справах України в РФ.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ.

У середу, 26 травня, під російським посольством у Києві пройшла акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві акцію заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" спричинив блокування центрального входу в посольство РФ.

"Українському дипломату було заявлено, що РФ розглядає цю "провокацію" як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції. Зажадали від української сторони прийняти, нарешті, заходи щодо недопущення надалі подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності", - заявили в МЗС РФ.

Нагадаємо, направлення нот протесту в Україну через акції протесту для Росії вже є звичною практикою. Подібна нота протесту російською стороною направлялася 22 квітня. Тоді у Москві акцію під посольством в Києві назвали "русофобською вилазкою".

Ще одна нота протесту з РФ була відправлена в Україну 21 травня. Тоді у Москві відреагували на акцію протесту проти діяльності ХАМАС, яка також відбувалася під посольством РФ.

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