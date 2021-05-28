Москва передала Україні ноту протесту через акцію під посольством Росії в Києві

Міністерство закордонних справ Росії направило в Україну ноту протесту через "провокаційні акції" біля російського посольства в Києві. МЗС Росії сьогодні викликало до себе повіреного у справах України в РФ.

Про це йдеться на сайті МЗС РФ .

У середу, 26 травня, під російським посольством у Києві пройшла акція протесту, учасники якої спалили "картонний Кремль". У Москві акцію заявили, що цей "радикальний націоналістичний перформанс" спричинив блокування центрального входу в посольство РФ.

"Українському дипломату було заявлено, що РФ розглядає цю "провокацію" як чергове грубе порушення Україною положень Віденської конвенції. Зажадали від української сторони прийняти, нарешті, заходи щодо недопущення надалі подібних акцій і забезпечити умови для нормальної роботи російського дипломатичного представництва, його безпеки і недоторканності", - заявили в МЗС РФ.