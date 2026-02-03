Москва передала США пропозиції щодо "оздоровлення відносин": обіцяє "вигідні горизонти"

У відповідях зовнішньополітичного відомства агресора, підготовлених до пресконференції глави МЗС РФ Сергія Лаврова, зазначається, що серед "значущих питань" Москва називає відновлення прямого авіасполучення та повернення конфіскованої дипломатичної власності.

У відомстві стверджують, що у разі готовності США до нормалізації відносин, Вашингтон "отримає перспективні та, передусім для себе, вигідні горизонти співпраці з РФ". Як приклади напрямків співпраці згадані енергетика, критично важливі мінерали та рідкоземельні елементи, питання Арктики, космосу та штучного інтелекту.

У МЗС РФ також заявили, що не всі у Вашингтоні, на їхню думку, підтримують процес "оздоровлення" відносин, і назвали приклад нових санкцій США проти російських нафтових компаній як "неочікуваний інцидент".

Зазначимо, що минулого року президент США Дональд Трамп висловлював намір перезавантажити відносини з Москвою, а сторони проводили контакти на рівні делегацій, зокрема обговорюючи війну Росії проти України.