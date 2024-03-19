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Москва офіційно змінила головкома військового флоту

Фото: Моїсеєва представили на день моряка-підводника (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Військово-морський флот РФ офіційно очолив командувач Північного флоту РФ адмірал Олександр Моїсеєв. Він змінив на цій посаді Миколу Євменова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

Моїсеєв був представлений тимчасовим виконувачем обов'язків головнокомандувача ВМФ Росії на святкуванні Дня моряка-підводника в Кронштадті.

Що відомо про новий головком

Мойсеєв народився 1962 року в Калінінграді. Понад 29 років служив на атомних підводних човнах. Служив на радянських атомних підводних човнах із балістичними ракетами класу "Дельта" у складі Північного флоту.

З 1995 займав посаду старшого помічника командира підводного човна К-117, а потім з 1997 - командира другого екіпажу підводного човна К-407.

Він швидко піднявся службовими сходами на Північному флоті, перш ніж був призначений заступником начальника Генерального штабу.

У 2018 році він був призначений виконувачем обов'язків командувача, а потім командувачем Чорноморського флоту.

У 2019 році його було призначено командувачем Північного флоту, коли попередній командувач Євменов став командувачем ВМФ.

Зміна командирів

Раніше британська розвідка повідомляла, що після серії значних втрат російських кораблів у Чорному морі 10 березня головком ВМФ РФ адмірал Микола Євменов був відсторонений від посади і замінений командувачем Північного флоту адміралом Олександром Мойсеєвим.

У лютому через втрати було відправлено у відставку командувач Чорноморського флоту адмірала Віктора Соколова.

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