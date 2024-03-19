Москва официально сменила главкома военного флота

Моисеев был представлен временно исполняющим обязанности главнокомандующего ВМФ России на праздновании Дня моряка-подводника в Кронштадте.

Что известно о новом главкоме

Моисеев родился в 1962 году в Калининграде. Более 29 лет служил на атомных подводных лодках. Служил на советских атомных подводных лодках с баллистическими ракетами класса "Дельта" в составе Северного флота.

С 1995 года занимал должность старшего помощника командира подводной лодки К-117, а затем с 1997 года - командира второго экипажа подводной лодки К-407.

Он быстро поднялся по служебной лестнице на Северном флоте, прежде чем был назначен заместителем начальника Генерального штаба.

В 2018 году он был назначен исполняющим обязанности командующего, а затем командующим Черноморским флотом.

В 2019 году он был назначен командующим Северным флотом, когда предыдущий командующий Евменов стал командующим ВМФ.

Смена командиров

Ранее британская разведка сообщала, После серии значительных потерь российских кораблей в Черном море 10 марта главком ВМФ РФ адмирал Николай Евменов был отстранен от должности и заменен командующим Северным флотом адмиралом Александром Моисеевым.

В феврале из-за потерь был отправлен в отставку командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов.