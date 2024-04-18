Москва найматиме контрактників, щоб уникнути непопулярної мобілізації, - Bloomberg

За даними трьох анонімних джерел агентства, Кремль прагне не повторити мобілізацію вересня 2022 року, яка підірвала громадську довіру та спровокувала втечу майже мільйона жителів Росії.

Беручи до 30 тисяч новобранців на місяць, Росія могла б поповнити лави армії на 300 тисяч цього року, сказав Руслан Пухов, голова московського аналітичного центру "Центр аналізу стратегій та технологій".

Спираючись на свою перевагу в боєприпасах, російська армія продовжує наступати, тоді як українські сили зазнають труднощів через затримки з військовою допомогою США та Європи та брак особового складу.

При цьому зростають побоювання, що Росія може досягти серйозних успіхів найближчими тижнями, повідомили джерела Bloomberg, знайомі з цим питанням у США та Європі. Російські війська знаходяться на околиці своєї наступної ключової мети у східній частині Донецької області, Часового Яру, височина якого робить його вирішальним для оборони України в цьому районі.

Водночас Україна стикається із щоденним обстрілом ракетами, безпілотників та бомбами, які виводять з ладу важливу енергетичну інфраструктуру через відсутність ППО та завдають ударів по позиціях армії. Прагнучи також зміцнити свої передові позиції, парламент у Києві схвалив пом'якшену версію закону про набір більшої кількості військ, зазначає Bloomberg.

Плани Москви

Росія має докладні плани щодо збільшення своїх збройних сил до 1,5 мільйона осіб з нинішніх 1,15 мільйона, з яких 650 тисяч мають бойовий досвід в Україні, заявив у грудні військовий міністр Сергій Шойгу. У січні президент України Володимир Зеленський заявив, що чисельність київських сил становить трохи менше ніж 900 тисяч осіб.

"Форма майбутнього російського наступу досить зрозуміла", - сказав Бі-бі-сі колишній командувач Об'єднаних сил Великобританії генерал сер Річард Берронс. "Ми бачимо, як Росія б'ється на передовій, використовуючи перевагу п'ять до одного в артилерії, боєприпасах та надлишку людей, підкріплених використанням нової зброї".

Міністерство оборони Росії 3 квітня повідомило, що цього року армія поповнилася на 100 тисяч новобранців, до того ж щодня вступають 1700 осіб.

Росія використовує щедрі фінансові стимули залучення людей війну. З початку року регіональні виплати новим контрактникам зросли на 40% і становили в середньому 470 тисяч рублів (близько 5000 доларів). І це крім фіксованої федеральної виплати у розмірі 195 000 рублів.

"Російська влада намагається не проводити нову мобілізацію, поки у неї є можливість її уникнути", - сказав Павло Лузін, російський військовий експерт, старший науковий співробітник Джеймстаунського фонду.

За словами двох осіб, знайомих із ситуацією, на даний момент командування армії частково розраховує на підписання контрактів із деякими призовниками. Цієї весни 150 тисяч росіян будуть призвані на термінову військову службу. Закон дозволяє надсилати цих призовників на поле бою після чотирьох місяців військової служби.

Нові солдати

Нагадаємо, за даними британської розвідки, Росія набирає щомісяця до армії близько 30 тисяч нових солдатів, що дозволяє покривати втрати та продовжувати війну проти України.

За даними "Левада-центру", більшість росіян підтримують війну проти України. У березні 2024 року лише 16% респондентів виступають проти, ще 9% важко відповісти. За минулий рік знизилася частка тих, хто чекає другої хвилі мобілізації. Вважають, що вона може бути оголошена у найближчі 3 місяці, 48% жителів Росії.