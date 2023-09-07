Москва нав'язує жителям Донбасу свій погляд на війну, - британська розвідка

Як наголошується у зведенні, зведення місцевих новин подаються російським телеканалом "Росія 1" і представляють російський погляд на війну. Це частина ширших зусиль Росії щодо встановлення постійного контролю за цим районом.

За даними британської розвідки, українські російськомовні теле- та радіостанції були у вільному доступі до 2014 року. Після вторгнення загальноукраїнські провайдери продовжували надавати російськомовний контент із місцевих джерел. Підконтрольні уряду "ДНР" та пов'язані з ним мовні компанії також ретранслювали російські національні новинні програми в рамках пропагандистської кампанії, але не регіональні новини.

На створення мовлення ВГТРК у Донецьку пішло більше року, про що вперше було оголошено у 2022 році. Майже, напевно, це сталося через відмову працювати навчених місцевих фахівців. Тих, хто співчуває "ДНР" і має необхідні навички, швидше за все, привезли з Криму, Луганська та інших місць, зазначається у зведенні.

Незважаючи на блокування в ефірі, українське мовлення, як і раніше, доступне широкій аудиторії через Інтернет. Там, де діють російські обмеження фільтрації, аудиторія використовує VPN чи інші технології активного обходу. Мобільні телефони, підключені до українських провайдерів, мають доступ без обмежень, зазначають у Міноборони.

Окуповані райони Донецької та Луганської областей

Росія окупувала окремі райони Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) у 2014-2015 роках. Москва оголосила про включення цих районів до складу РФ 2022 року.

У 2022 році Соціологічна група "Рейтинг" зафіксувала значне погіршення ставлення українців до жителів окупованого Росією Криму та особливо жителів ОРДЛО.

У 2023 році ставлення погіршилося. До мешканців ОРДЛО холодно ставляться 59% українців, 18% - нейтрально, 22% - тепло.