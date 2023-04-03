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Москва пытается обелить имидж дважды разгромленной под Угледаром бригады, - британская разведка

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 09:13
Москва пытается обелить имидж дважды разгромленной под Угледаром бригады, - британская разведка Фото: Москва отбеливает имидж разгромленных морских десантников (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство обороны России проводит целенаправленную информационную операцию, чтобы восстановить репутацию бригады, которая стала синонимом недавних поражений России в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, в течение марта действия по восстановлению имиджа 155-й бригады морской пехоты включали:

  • одна из самых подробных из когда-либо опубликованных российских видеозаписей боевых действий с нашлемными камерами;
  • приезд известного российского телеведущего Владимира Соловьева;
  • публичные заявления о том, что формирование находится "в приподнятом настроении с твердой решимостью достичь поставленных целей";
  • фотографии, на которых демонстрируется, что 155-я бригада переоснащают модифицированными танками.

По данным британской разведки, на самом деле, 155-я бригада, вероятно, переводилась в боеспособный статус не менее двух раз за последние шесть месяцев из-за того, что она совершала тактически ошибочные лобовые атаки возле Угледара в Донецкой области.

"Попытки Минобороны возродить имидж бригады, вероятно, отражают обеспокоенность тем, что ее неудачи все чаще связывают с высшим военным руководством России", - отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, по данным британской разведки, российский 10-й танковый полк потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку. Потери связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками и были аналогичны потерям в других недавних неудачных атаках российской бронетехники, например, в районе Угледара.

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