Москва намагається допомогти обранню Трампа за допомогою ШІ-контенту, - американська розвідка

Росія створила більше контенту на основі штучного інтелекту (ШІ) для впливу на президентські вибори у США, ніж будь-яка інша іноземна держава. Це відбувається в рамках більш масштабних зусиль щодо підтримки Дональда Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Співробітник Управління директора національної розвідки (ODNI), виступаючи на умовах анонімності, зробив коментар на брифінгу для журналістів щодо використання ШІ Росією та іншими країнами для впливу на голосування 5 листопада.

За його словами, контент на основі штучного інтелекту, створюваний Москвою, "відповідає більш масштабним зусиллям Росії щодо просування кандидатури колишнього президента (Трампа) та очорнення віце-президента (Гарріс) та Демократичної партії, у тому числі за допомогою теорій змови".

Як і інші форми штучного інтелекту, генеративний ШІ навчається на основі минулих даних, як вчиняти дії. Використовуючи це навчання, він створює новий контент, такий як текст, зображення та відео, які, мабуть, створили люди.

Представник ODNI заявив, що Росія генерує більше ШІ-контенту для впливу на вибори листопадів, ніж будь-яка інша країна, але не назвав обсяг цього ШІ-контенту.

За його словами, Росія - набагато досвідченіший гравець, який краще розуміє, як працюють вибори в США, і які цілі слід обирати.

На питання про те, яким чином Росія поширює контент, створений з використанням штучного інтелекту, чиновник вказав на заяву Міністерства юстиції від 9 липня про припинення передбачуваної операції, яку підтримує Москва, яка використовувала акаунти в соціальних мережах з удосконаленими функціями штучного інтелекту для поширення США та інших країнах.

Чиновник сказав, що "російські впливові особи" зрежисували широко розрекламоване відео, в якому жінка стверджує, що стала жертвою автомобільної аварії, в якій Харріс втекла з місця злочину. Однак відео було зрежисоване, а не створене за допомогою ШІ, сказав він. Минулого тижня Microsoft заявила, що його розслідування показало, що відео є результатом таємної російської операції з дезінформації.

За словами чиновника, Китай використовує контент ШІ, намагаючись вплинути на те, як його сприймають у всьому світі, але не для того, щоб вплинути на результати виборів у США.