ua en ru
Пн, 26 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Москва хоче взяти кредит у Китаї в юанях

Москва, Понеділок 26 лютого 2024 09:15
UA EN RU
Москва хоче взяти кредит у Китаї в юанях Фото: Москва хоче кредит у юанях (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Міністерство фінансів Росії обговорює з Пекіном можливість отримання кредитів у юанях, але рішення поки що не ухвалене.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Переговори з китайськими партнерами йдуть уже давно. Поки що рішення немає. Ми обговорювали цю тему наприкінці минулого року на міжміністерському діалозі", - сказав він.

Силуанов додав, що Москва готова розпочати тестування платежів у цифрових валютах з Китаєм чи країнами Євразійського економічного союзу та просуватиме цю ідею.

Він підтвердив позицію Росії, за якою Москва спробує дати симетричну відповідь на конфіскацію заморожених російських активів за кордоном.

"Стежимо за рішеннями західних країн. У нас заморожено теж не менше. Будь-які дії з нашими активами отримають симетричну відповідь", - сказав він.

Європейський Союз та країни "Великої сімки" (G7) заморозили активи російського центрального банку на суму близько 300 млрд євро після вторгнення Москви до України у 2022 році. ЄС та G7 обговорюють, як можна використовувати ці кошти.

Силуанов заявив, що бюджет Росії "під контролем", а доходи цього року трохи перевищують очікувані. Витрати були повільнішими, ніж минулого року, після посилення контролю над авансовими платежами та обґрунтуванням витрат, додав він.

Позиція Китаю

Нагадаємо, Пекін надавав дипломатичну та економічну підтримку Росії з початку російського вторгнення в Україну у лютому 2022 року. Торгівля між країнами різко зросла, а Москва оминає західні санкції за допомогою Пекіна.

За даними опитування групи "Рейтинг", у лютому 2024 року Китай перейшов до категорії недружніх країн: 58% українців вважають Китай ворожим, при тому, що у червні минулого року вважали ворожою країною 34% опитаних, а 52% - нейтральною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Китай
NEWS
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
Російські війська з великими зусиллями намагаються просунутися в Роботине: карти ISW
DAILY
Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Санкції США проти банків та фінкомпаній Росії: чи буде новий пакет обмежень ефективним