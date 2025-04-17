Москва хоче використати захоплену американську компанію для постачання армії, - Reuters

Поки США і Кремль ведуть переговори про припинення війни проти України, виробник консервів "Главпродукт", єдина американська компанія, взята під контроль держави, опинився під прицілом.

Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що його розгляд стане частиною розмови про перезавантаження відносин між США і Росією.

Згідно з листом нового керівництва "Главпродукта" на ім'я генерального прокурора Росії, з яким ознайомилося агентство Reuters, вилучення було необхідним для забезпечення стабільного виробництва, зокрема для майбутніх постачань у Національну гвардію і Міністерство оборони.

Наразі "Главпродукт" перебуває під контролем Росмайна, оскільки його вилучили у Леоніда Смирнова, який проживає в Лос-Анджелесі.

Російська прокуратура звинуватила Смирнова і підконтрольні йому компанії у виведенні з Росії в період з 2022 по 2024 рік близько 17 млн доларів.

Хто виграє від конфіскації

Лист, з яким ознайомилося агентство Reuters, проливає світло на те, хто міг би виграти від експропріації. У ньому йдеться, що Росмайно призначило нового генерального директора "Главпродукту" на прохання виробника продуктів харчування "Дружба народів".

Згідно з пресрелізом за 2018 рік, "Дружба народів" була єдиним постачальником для Національної гвардії Росії у 2019-2020 роках.

Джерело, знайоме із ситуацією, повідомило, що "Главпродукт" раніше ніколи не здійснював поставок для російської армії.

Розслідування, проведене 2018 року Фондом боротьби з корупцією покійного опозиційного політика Олексія Навального, засвідчило, що тодішній президент Дмитро Медведєв 2017 року підписав указ про те, що "Дружба народів" стала єдиним постачальником Національної гвардії.

Інформацію про власників "Дружби народів" засекречено, проте 2022 року стало відомо, що структури, пов'язані з агрохолдингом "Агрокомплекс імені Ткачова", придбали "Дружбу народів". Згідно зі звітами незалежного аудиту компанії за 2025 рік, з якими ознайомилося агентство Reuters, кінцевим власником холдингу є Олександр Ткачов.

Ткачов, щодо якого 2014 року Євросоюз запровадив санкції за підтримку окупації Криму Москвою, наступного року був призначений міністром сільського господарства Росії і є головою ради директорів холдингової компанії, випливає з документів.

Конфіскація західних компаній

Близько десятка європейських компаній позбулися своїх російських дочірніх підприємств за указом Володимира Путіна, включно з данською пивоварною компанією Carlsberg і фінською комунальною компанією Fortum, а Кремль попередив про нові випадки арешту активів.

У Москві очікували, що вторгнення в Україну стане швидкою операцією, але війна розтягнулася на більш ніж три роки, унаслідок чого Росія збільшила витрати на оборону і забезпечила більш жорсткий контроль над стратегічними активами.