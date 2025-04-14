Москва не хоче миру. У Швеції наполягають на конфіскації російських активів

Заморожені в Європі російські активи необхідно конфіскувати, оскільки Росія не хоче завершувати війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Швеції Марію Мальмер Стенергард у соцмережі X.

"Тому зараз нам треба посилити тиск на Росію, а також збільшити підтримку України. Також настав час рухатися далі і забрати заморожені активи (РФ - ред.)", - наголосила Стенергард.

Чиновниця наголосила, що нещодавні смертоносні атаки Росії на Україну показують, що Москва не хоче миру.

Конфіскація російських активів

Нагадаємо, що країни Європи після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заморозили близько 210 млрд євро російських активів. Але конфісковувати їх поки не планують.

Країни ЄС погодилися використовувати для допомоги Україні тільки доходи від заморожених активів РФ.

Минулого тижня стало відомо, що Єврокомісія запросила 2,1 млрд євро прибутку від російських активів. Ці кошти планується передати Україні.

При цьому в березні прем'єр Польщі Дональд Туск зазначав, що серед країн Європи немає єдності в питанні конфіскації російських активів. Деякі держави побоюються наслідків такого рішення.

До слова, кілька тижнів тому заступник керівника Офісу президента Ірина Мудра наголосила, що Європа "дозріває" для конфіскації російських активів. Вона також запевнила, що активи РФ залишаться замороженими доти, доки Москва не припинить агресію і не відшкодує Україні збитків.

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