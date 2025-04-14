Москва не хочет мира. В Швеции настаивают на конфискации российских активов

Замороженные в Европе российские активы необходимо конфисковать, поскольку Россия не хочет завершать войну против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Швеции Марию Мальмер Стенергард в соцсети X .

"Поэтому сейчас нам надо усилить давление на Россию, а также увеличить поддержку Украины. Также пришло время двигаться дальше и забрать замороженные активы (РФ - ред.)", - подчеркнула Стенергард.

Чиновница подчеркнула, что недавние смертоносные атаки России на Украину показывают, что Москва не хочет мира.

Конфискация российских активов

Напомним, что страны Европы после начала полномасштабного вторжения России в Украину заморозили около 210 млрд евро российских активов. Но конфисковывать их пока не планируют.

Страны ЕС согласились использовать для помощи Украине только доходы от замороженных активов РФ.

На прошлой неделе стало известно, что Еврокомиссия запросила 2,1 млрд евро прибыли от российских активов. Эти средства планируется передать Украине.

При этом в марте премьер Польши Дональд Туск отмечал, что среди стран Европы нет единства в вопросе конфискации российских активов. Некоторые государства опасаются последствий подобного решения.

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