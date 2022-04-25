Москва ежедневно получает на оружие 1,4 млрд долларов от продажи энергоносителей, - советник президента

Устенко убежден, что европейские страны, которые продолжают покупать российские энергоносители, а также лондонские юристы и банкиры, которые все еще предоставляют услуги олигархам из окружения президента России Владимира Путина, также причастны к военным преступлениям, которые совершают российские солдаты в Украине.

Устенко считает неприемлемой неспособность крупных западных экономик немедленно ввести эмбарго на импорт нефти и газа из России.

По его словам, Киев следит за тем, какие компании продолжают торговать с Россией, и это будет иметь юридические последствия.

"Мы знаем название корабля, флаг, имя капитана, объем нефти, мы знаем, сколько денег было уплачено за эту нефть, порт назначения, компанию, которая продала страховку. Мы будем работать с этой информацией", - заявил советник президента.

Поэтому, по словам Устенко, Украина будет иметь абсолютное право преследовать такие компании-соучастники.

"Возможно, через год, может, через десять лет, но мы найдем всех соучастников военных преступлений", - сказал он.

Он призвал к введению значительно более жестких международных санкций против России, а также к принятию немедленных мер по направлению замороженных активов центробанка РФ на покрытие насущных потребностей Украины. Продажа замороженных активов, принадлежащих подсанкционным олигархам, тоже должна быть начата как можно скорее. Полученные средства следует немедленно передать на оборону Украины и послевоенное восстановление.

По его мнению, некоторые люди в Европе все еще имеют чрезвычайно узкое мышление. Они верят, что могут помочь Украине, но не понимают, что, финансируя Путина, они финансируют его военную машину.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок пообещала на прошлой неделе, что Берлин прекратит импорт российской нефти до конца года, а позже откажется от газа. Такой график Устенко назвал "неприемлемым". По его словам, немедленное эмбарго на нефть вызовет краткосрочный рост цен на топливо, но затем состоится рыночная коррекция, поскольку увеличится поставки из других стран.

Устенко признал, что в вопросе газа переход может быть сложнее. Однако, добавил он, расчеты с российскими поставщиками голубого топлива должны идти на escrow-счета, которые можно будет разблокировать после окончания войны. Это перекроет приток денег в РФ и создаст финансовый стимул для прекращения агрессии.