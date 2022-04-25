Москва щодня отримує на зброю 1,4 млрд доларів від продажу енергоносіїв, - радник президента

Устенко переконаний, що європейські країни, які продовжують купувати російські енергоносії, а також лондонські юристи й банкіри, які все ще надають послуги олігархам з оточення президента Росії Володимира Путіна, також причетні до воєнних злочинів, які скоюють російські солдати в Україні.

Устенко вважає неприйнятною неспроможність великих західних економік негайно запровадити ембарго на імпорт нафти й газу з Росії.

За його словами, Київ стежить за тим, які компанії продовжують торгувати з Росією, і це матиме юридичні наслідки.

"Ми знаємо назву корабля, прапор, ім’я капітана, обсяг нафти, ми знаємо, скільки грошей було сплачено за цю нафту, порт призначення, компанію, яка продала страховку. Ми будемо працювати з цією інформацією", - заявив радник президента.

Тож, за словами Устенка, Україна матиме абсолютне право переслідувати такі компанії-співучасники.

"Можливо, через рік, може, через десять років, але ми знайдемо всіх співучасників воєнних злочинів", - сказав він.

Він закликав до запровадження значно жорсткіших міжнародних санкцій проти Росії, а також до вжиття негайних заходів щодо спрямування заморожених активів центробанку РФ на покриття нагальних потреб України. Продаж заморожених активів, які належать підсанкційним олігархам, теж має бути розпочатий якомога швидше. Отримані кошти слід негайно передати на оборону України та післявоєнну відбудову.

На його думку, деякі люди у Європі все ще мають надзвичайно вузьке мислення. Вони вірять, що можуть допомогти Україні, але не розуміють, що, фінансуючи Путіна, вони фінансують його військову машину.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок пообіцяла минулого тижня, що Берлін припинить імпорт російської нафти до кінця року, а пізніше відмовиться від газу. Такий графік Устенко назвав "неприйнятним". За його словами, негайне ембарго на нафту викличе короткострокове зростання цін на пальне, але потім відбудеться ринкова корекція, оскільки збільшиться постачання з інших країн.

Устенко визнав, що в питанні газу перехід може бути складнішим. Проте, додав він, розрахунки з російськими постачальниками блакитного палива мають іти на escrow-рахунки, які можна буде розблокувати після закінчення війни. Це перекриє приплив грошей в РФ і створить фінансовий стимул для припинення агресії.