Москва дратує Трампа: експерт розкрив, що видає президента

На думку Безсмертного, Трамп "прекрасно розуміє", що Путін не збирався укладати мирну угоду з Україною і йти на перемир'я. Але американський лідер у такій ситуації виходить зі своїх власних інтересів, а також інтересів США.

"Проблем перед Вашингтоном - зростає і не зменшується. І це прямий наслідок нерозторопної політики, яку реалізує Вашингтон. І тут у Трампа все більше і більше буде накопичуватися не те, що тривога, я б навіть сказав неприязнь колосальна, зокрема і до Москви в цьому відношенні", - підкреслив експерт.

Він звернув увагу, що під час останнього інтерв'ю для NBC News американський лідер нервував, коли журналістка запитувала його про перемир'я і переговори в контексті війни Росії проти України.

"Така нервова напруженість під час розмови на цю тему виразно свідчить про те, що Москва починає його дратувати, заганяючи весь час його в глухий кут. Бо в цьому випадку Київ приймає позицію, яку трактує на даному етапі з точки зору перемир'я Вашингтон", - додав Безсмертний.