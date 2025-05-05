Москва дратує Трампа: експерт розкрив, що видає президента

Президента США Дональда Трампа виводять з себе маніпуляції російського диктатора Володимира Путіна в мирному процесі між РФ і Україною.
Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив історик і дипломат Роман Безсмертний.
На думку Безсмертного, Трамп "прекрасно розуміє", що Путін не збирався укладати мирну угоду з Україною і йти на перемир'я. Але американський лідер у такій ситуації виходить зі своїх власних інтересів, а також інтересів США.
"Проблем перед Вашингтоном - зростає і не зменшується. І це прямий наслідок нерозторопної політики, яку реалізує Вашингтон. І тут у Трампа все більше і більше буде накопичуватися не те, що тривога, я б навіть сказав неприязнь колосальна, зокрема і до Москви в цьому відношенні", - підкреслив експерт.
Він звернув увагу, що під час останнього інтерв'ю для NBC News американський лідер нервував, коли журналістка запитувала його про перемир'я і переговори в контексті війни Росії проти України.
"Така нервова напруженість під час розмови на цю тему виразно свідчить про те, що Москва починає його дратувати, заганяючи весь час його в глухий кут. Бо в цьому випадку Київ приймає позицію, яку трактує на даному етапі з точки зору перемир'я Вашингтон", - додав Безсмертний.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп намагається бути посередником між Росією та Україною для завершення війни.
При цьому лише вчора, 4 травня, він зазначав, що Вашингтон "став ближчим до однієї зі сторін". Але він не уточнив, йдеться про Україну чи Росію.
Також американський лідер не виключив, що США перестануть бути посередником між Україною і РФ.
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